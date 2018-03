Bacterie wordt bestand tegen alcohol-ontsmetter 24 maart 2018

00u00 0

Het lijkt erop dat wát we ook proberen om bacteriën klein te krijgen, ze altijd wel een manier vinden om te overleven. Antibiotica waren ooit wondermiddelen tegen bacteriën. Maar sinds we antibiotica te vaak (en bovendien onzorgvuldig) gebruiken, zijn steeds meer bacteriën er resistent tegen geworden. Zoals bijvoorbeeld de ziekenhuisbacteriën die bekend staan als VRE (vancomycineresistente enterokokken) omdat ze bestand zijn geworden tegen het antibioticum vancomycine. Nu hebben Australische onderzoekers VRE-bacteriën ontdekt die ook nog bestand zijn geworden tegen een heel ander bestrijdingsmiddel: de alcohol die zit in ontsmettende gels om de handen mee te wassen, en die onder meer in ziekenhuizen gebruikt wordt. Dat meldt New Scientist. Alcohol is 35 procent minder effectief tegen recente VRE-bacteriën dan tegen hun voorouders van twintig jaar geleden. De onderzoekers vermoeden dat de bacteriën bestand worden tegen de alcoholhoudende gels doordat mensen ze onzorgvuldig gebruiken. Als ze hun handen onvoldoende grondig ontsmetten of het soms vergeten, worden niet alle bacteriën gedood, en krijgen de taaiste exemplaren de kans om zich voort te planten (net zoals dat gebeurt wanneer antibiotica onzorgvuldig gebruikt worden).

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN