Bacterie in amuses van Aldi 00u00 2

Supermarktketen Aldi roept verse amusehapjes terug omdat ze sporen van listeria bevatten. Dat is een bacterie die listeriose veroorzaakt, een ernstige ziekte met een incubatietijd tot acht weken. De symptomen zijn koorts en/of hoofdpijn. Wie deze maand de 'Verse amusehapjes 240 gram' kocht, kijkt de verpakking dus best even na. De besmette producten zijn te gebruiken tot 27 en 28 december en werden verkocht vanaf 18 december. De hapjes dragen het lotnummer DIV318V0730 en DIV318V0731. Aldi vraagt om ze terug te brengen naar de winkel, waar klanten hun geld terugkrijgen.