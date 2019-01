Backaert was bijna renner af: "Was al beginnen boeren" 19 januari 2019

00u00 0

Hij maakte zichzelf onsterfelijk in de Tour van 2017 door zijn tomeloze aanvalsdrift, toch was hij eind 2018 bijna renner af. Na lange contractperikelen is Frederik Backaert (28) er dan toch weer bij voor Wanty-Gobert. "Ik stond in december op het punt om te beginnen boeren, ik hielp eigenlijk al weer mee in het bedrijf van mijn ouders. Het kwam er na mijn aflopend contract op neer dat er enkel plaats voor mij was als er een nieuwe sponsor met extra budget over de brug zou komen", vertelt Backaert. De sponsor in kwestie tekende eind december. Backaert volgde op 5 januari. "Extreem laat, maar ik ben blij dat ik nog wielrenner ben. De Omloop wordt m'n eerste doel. Daarna wil ik mijn plaats afdwingen in de Tourselectie." (DMM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN