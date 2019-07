Exclusief voor abonnees Back to basics in Barak De Vinck 06 juli 2019

In Ieper in de Westhoek opende zopas een origineel vakantieverblijf: Barak De Vinck. De authentieke woning dateert van 1919 en is gebouwd door de toenmalige burgemeester van Zillebeke, baron Gaston de Vinck. Die construeerde na de Grote Oorlog een barak voor zijn familie, een noodwoning opgetrokken uit hout en beton. Koningin Elisabeth was danig onder de indruk tijdens haar bezoek. Nu is de Barak De Vinck gerestaureerd, maar eigenaars Ilse en Niek flitsen je niettemin honderd jaar terug in de tijd. Je gaat 'back to basics' en ervaart even in welke omstandigheden mensen na de Eerste Wereldoorlog leefden. Het modern comfort is minimaal, televisie en internet zijn afwezig.

