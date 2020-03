Exclusief voor abonnees Babywinkels mogen open 31 maart 2020

00u00 0

'Winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen' zijn toegevoegd aan de lijst met essentiële winkels en mogen dus onder bepaalde voorwaarden de deuren weer openen. De uitbaters zien daardoor ook de hinderpremie wegvallen - zelfs als ze zouden beslissen om toch gesloten te blijven. Dat leidt tot gemengde reacties in de sector, zegt Rodrique Tournel, zaakvoerder van een babyspeciaalzaak in Sint-Truiden. "Natuurlijk kan je de nodige maatregelen nemen: handgel gebruiken, een maximaal aantal klanten toestaan... Maar op dit moment is het risico op besmetting gewoonweg te groot. Wij kiezen er daarom voor om de winkel gesloten te houden. Uit zorg voor onze klanten leveren we wel aan huis. Eenzelfde geluid hoor ik bij collega's in de rest van Vlaanderen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis