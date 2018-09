Babysitter kost dit jaar minder 06 september 2018

Ons land telt steeds meer babysitters. Dat ervaart Yoopies, Europa's grootste platform voor kinderopvang. Dat ziet een stijging van liefst 43,5% tegenover vorig jaar. "Het is vooral voor studenten een flexibele manier om een centje bij te verdienen", zegt Krijn Hoornstra, manager voor de Benelux. De tarieven in ons land zijn bovendien fors gedaald, tot gemiddeld 7,45 euro per uur, waardoor steeds meer ouders een oppasser inschakelen. Zij betalen het meest in Brussel (8,06 euro per uur) met uitschieters in Sint-Gillis en Waterloo, de duurste gemeenten in ons land. Vlaams-Brabant staat met 7,82 euro per uur op een tweede plek, in West-Vlaanderen betaal je gemiddeld 7,74 euro per uur. De goedkoopste provincie is Namen (6,80 euro), Moeskroen is dan weer de goedkoopste stad (6,28 euro). Yoopies werd in 2012 opgericht en helpt ouders in minder dan tien minuten een babysitter te vinden. (FT)

