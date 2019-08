Exclusief voor abonnees Babypanda's: meisje krijgt al vlekken, broertje is nog roze 16 augustus 2019

Panda-update uit Pairi Daiza: het meisje van de babytweeling krijgt al vlekken. De twee borelingen van mama Hao Hao en papa Xing Hui werden gisteren precies één week oud en veranderen razendsnel. Vanaf de zevende dag beginnen panda's normaal zwarte vlekken te vertonen. Het meisje zit dus perfect op schema, het broertje blijft wat achter: hij is nog helemaal roze. Beide dieren zijn wel al flink aangekomen. Het jongetje, dat bij de geboorte 160 gram woog, legt intussen 220 gram in de schaal. Zijn zusje is van 150 naar 219 gram gegaan.

