Babyolifantjes snuiven voor het eerst frisse lucht op 10 maart 2018

Eerste babystapjes, het is altijd speciaal - en da's bij olifanten niet anders. Gisteren mochten in Planckendael babyolifanten Suki (2 maanden oud) en Tun Kai (1,5 maand) voor het eerst mee naar buiten met de groten. "Begeleid door de hele familie trokken de kleintjes nieuwsgierig, wat onervaren en nog een beetje onhandig het grote perk op om een frisse slurf te halen", aldus het dierenpark. Planckendael werkt actief mee aan het kweekprogramma voor de Aziatische olifant in India. Van dat programma is Kai-Mook - die mama is van Tun Kai en tante van Suki - de ambassadrice. (AVH)

