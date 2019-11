Exclusief voor abonnees Babynieuws Clara Cleymans bevallen van tweede dochter 06 november 2019

Actrice Clara Cleymans (30) en muzikant Jo Mahieu (46) zijn de trotse ouders geworden van Romy. Het is al het tweede dochtertje voor het koppel, want in 2016 beviel Clara van Jeanne. Zij heeft er nu een kameraadje bij. "Lang leve de meisjes!", schreef papa Jo op Instagram bij deze tekening.

