Babygorilla Thandie ('geliefd') maakt haar naam helemaal waar 16 januari 2019

De babygorilla in de Antwerpse Zoo heeft twee maanden na haar geboorte een naam gekregen. Wie op kraambezoek kwam bij de gorillafamilie kon er de voorbije weken zijn favoriete naam achterlaten. De verzorgers van de mensapen stelden samen met peter Jelle Cleymans een shortlist van acht namen op uit de honderden inzendingen, allemaal beginnend met de letter 't'. Daaruit werd dan de beste geselecteerd. Tai-Mook was één van de suggesties die de shortlist haalden, net als Tukutu, Swahili voor ondeugend, maar de uiteindelijke keuze viel op Thandie. "Afkomstig van het woord 'Thandi' uit het Xhosa, wat zoveel wil zeggen als 'geliefd', en dat is ze nu al bij alle Antwerpenaren en alle bezoekers van de Zoo, denk ik", aldus een fiere peter Jelle Cleymans. (DILA)

