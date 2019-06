Exclusief voor abonnees Baby zwaar mishandeld: 8 jaar cel 12 juni 2019

00u00 0

Een jonge vader uit de Oost-Vlaamse fusiegemeente Lievegem is door het Gentse hof van beroep tot 8 jaar cel veroordeeld voor de zware mishandeling van zijn zoontje van twee maanden. Een bevestiging van de straf die A.C. ook in eerste aanleg gekregen had. De feiten kwamen aan het licht toen de baby op 28 april vorig jaar in het ziekenhuis belandde met onder meer een schedelbreuk en bloeding van het hersenvlies. Eerder die dag had de moeder het kind gezond en wel overgedragen aan A.C. Toen ze terugkwam, trof ze haar zoontje zwaargewond en half comateus aan. De vader gaf verschillende onduidelijke verklaringen en beweerde dat het een ongeluk was. "Er is geen ruimte voor een mildere straf", oordeelde de rechter in beroep. "De feiten zijn weerzinwekkend." Het leven van het slachtoffertje hing een tijd aan een zijden draadje, maar de baby herstelde uiteindelijk erg snel en houdt als bij wonder niets over aan z'n verwondingen. (DJG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis