Baby'tje besmet met corona in Luik 21 maart 2020

In Luik is een baby besmet met het coronavirus, zo is gisteren bevestigd. De boreling ligt in het nagelnieuwe MontLégia-ziekenhuis en is voor zover geweten de jongste coronapatiënt in ons land. Het kindje werd gisteren uit het oude CHC-ziekenhuis overgebracht naar MontLégia in een Maxi-Cosi op een brancard. Hoe ziek de baby is, is niet bekend. Gisteren verhuisden nog zo'n twintig andere patiënten naar het nieuwe ziekenhuis.

