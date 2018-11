Baby, papa en opa op dezelfde dag geboren 21 november 2018

17 november is taartendag bij de familie Broeckaert uit Sint-Gillis-Waas (bij Sint-Niklaas). Zowel baby Oliver als papa David (38) én diens vader Willy (74) zagen op exact dezelfde dag het levenslicht. "En dat was voor alle duidelijkheid niet gepland", verzekert David ons. "In de zomer van vorig jaar besloten we al voor een kindje te gaan, maar het lukte aanvankelijk niet erg goed. Rond Valentijn was het dan toch prijs. Ik was zo druk bezig om mijn vrouw bij te staan bij de bevalling, dat het even duurde voor ik realiseerde dat Oliver op mijn verjaardag én dus die van zijn opa geboren is. Dat worden dus heel leuke en vooral drukke verjaardagsfeestjes de komende jaren." (PKM)

