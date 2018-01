Baby overleden nadat auto inrijdt op publiek in Rio 20 januari 2018

Een negen maanden oude baby is overleden nadat een auto inreed op de mensenmassa in Rio de Janeiro. De 41-jarige chauffeur kreeg waarschijnlijk een epilepsieaanval achter het stuur en reed in op de beroemde strandpromenade van Copacabana. Zeventien mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Voor baby Marie-Louise kwam alle hulp te laat. Haar moeder (23), die op stap was met de kinderwagen, werd met zware verwondingen afgevoerd. Getuigen zeggen dat de chauffeur na het ongeval probeerde te vluchten. Omstanders hielden hem in bedwang tot de politie arriveerde. (SRB)