Baby-Mannschaft karig beloond 21 maart 2019

00u00 0

Als Duitsland zondag zijn EK-kwalificatiecampagne in Nederland goed wil aanvatten, dan moet het beter afwerken dan het gisteren deed in Wolfsburg. In de vriendschappelijke interland kreeg de jonge Duitse Mannschaft, met Manuel Neuer als enige overlevende wereldkampioen nog in de basis, kansen bij de vleet om Servië over de knie te leggen, maar na 90 minuten stond er een karige 1-1 op het bord.

