Exclusief voor abonnees Baby in levensgevaar na val met mama 24 april 2020

00u00 0

In het Vlaams-Brabantse Wijgmaal is gistervoormiddag een baby levensgevaarlijk gewond geraakt. Het meisje van tien maanden jong kwam samen met haar moeder en haar zusje van drie ten val in natuurgebied Dijlemeander. De 29-jarige vrouw stapte op een stenen constructie, die onderaan verzwakt bleek en instortte. De moeder en het oudste kind bleven ongedeerd, maar de baby liep zeer zware verwondingen op. Een voorbijganger hoorde de vrouw roepen en verwittigde de hulpdiensten. Het baby'tje werd met spoed geopereerd, maar was gisteravond nog kritiek. (JSL/KAR)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen