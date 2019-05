Baby gered dankzij virussen die bacteriën laten 'ontploffen' WERELDPRIMEUR IN BRUSSELS ZIEKENHUIS DM

23 mei 2019

06u00 0 De Krant Belgische artsen hebben een baby van 15 maanden kunnen redden van een quasi zekere dood. Dat deden ze met behulp van zogenaamde 'fagen', een cocktail van virussen die agressieve bacteriën aanvallen. Het is de eerste keer dat een klein kind zo'n intensieve behandeling krijgt.

Het kind kreeg in november vorig jaar een bloedvergiftiging na een levertransplantatie. Toen de behandeling met antibiotica niet aansloeg, belden de artsen van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc hun collega's van het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek. Daar hebben ze al zo'n vijftien jaar ervaring met zogenaamde bacteriofagen, ook wel 'fagen' genoemd. Die virussen komen overal voor in de natuur - zelfs in het menselijk lichaam - en hebben de eigenschap dat ze bacteriën kunnen infecteren. "Ze nestelen zich in een bacterie en vreten die van binnenuit op tot ze exploderen", zegt Dimitri Van Der Linden (Saint-Luc). "Je kan het vergelijken met precisiebombardementen", zegt Patrick Soentjens van het Militair Hospitaal.

85 dagen

In een laboratorium moeten de virussen geselecteerd worden die de ziekmakende bacteriën selectief doden. De baby in kwestie werd gedurende 85 dagen behandeld met een cocktail van fagen en antibiotica om de tijd tussen de eerste en tweede levertransplantatie te overleven. Volgens Soentjens gaat het om een wereldprimeur: "Het is de eerste keer dat een kind zo lang intraveneus behandeld werd met succes", zegt hij.

Faagtherapieën - waarvan gehoopt wordt dat ze mee de oplossing zullen vormen voor de stijgende resistentie tegen antibiotica - kennen sinds begin dit jaar een nieuwe wetgeving in ons land. Die maakt het mogelijk dat de techniek op meer patiënten kan worden toegepast. Maar verwacht niet dat ze binnenkort als geneesmiddel in de winkel liggen, daarvoor dient er eerst meer onderzoek te gebeuren.