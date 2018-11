Baby geboren in Parijse metro mag gratis rijden tot 25ste 23 november 2018

00u00 0

In de Parijse metro is woensdagavond een vrouw bevallen. Op lijn 6 tussen Raspail en de Place de l'Italie, in station Glacière, kreeg de vrouw hulp van een arts. Het verkeer op de lijn werd tijdelijk stilgelegd. Meteen na de bevalling werden de moeder en haar zoontje, dat de naam Ousmane kreeg, door de brandweer naar het ziekenhuis overgebracht. Zoals de traditie het wil, mag Ousmane tot zijn 25ste met zijn 'ImaginR'-pasje gratis gebruikmaken van de metro in Parijs.