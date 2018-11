Baby drie à vier weken out 30 november 2018

De kans dat Amara Baby dit kalenderjaar nog in actie komt, is miniem. De Senegalese flankspeler van Antwerp hield aan de match in Gent een scheurtje in de quadriceps over. Daardoor staat hij drie tot vier weken aan de kant en dreigt hij de vijf resterende wedstrijden van 2018 te missen. Ook Lior Refaelov staat tijdelijk op non-actief. De draaischijf van de Great Old sukkelt sinds zondag met de hamstrings. Bölöni hoopt hem alsnog fit te krijgen voor de komst van STVV, maar hij trainde deze week nog niet. Yatabaré en Seck blijven out. Teunckens hernam. (SJH)