Baby die gewond raakte in Brussels hotel overleden 28 februari 2019

De baby die een week geleden in kritieke toestand in een hotel werd gevonden, is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden. Het Brusselse parket opende een onderzoek naar de verwondingen van de baby. De 25-jarige mama uit Vilvoorde verbleef in de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 februari met haar baby van 2 maanden en dochter van 3 jaar in 'Hotel De France' in Sint-Gillis. Naar eigen zeggen liet ze de kinderen even alleen om te douchen. Toen ze rond 3 uur weer op de kamer kwam, ademde haar jongste dochter niet meer. De hulpdiensten namen de baby mee, terwijl de moeder verhoord werd. Ze verklaarde dat haar 3-jarige dochter per ongeluk op de baby was gaan liggen en haar zo wellicht had verstikt. Een dag later mocht de vrouw van de onderzoeksrechter beschikken. "Er waren te weinig elementen om haar vast te houden." Nu de baby overleden is, zou het gerecht kunnen beslissen om een autopsie te laten uitvoeren om te bepalen hoe het kindje zo zwaar gewond raakte. (SRB)

