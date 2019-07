Exclusief voor abonnees Baby Archie gedoopt achter gesloten deuren 08 juli 2019

00u00 0

Archie Harrison Mountbatten-Windsor is zaterdagochtend achter gesloten deuren gedoopt. Het zoontje van de Britse prins Harry en Meghan Markle, dat op 6 mei ter wereld kwam, werd gedoopt in de privékapel van Windsor Castle. De hertog en hertogin van Sussex kozen voor een kleinschalige gelegenheid, want bij de ceremonie waren niet meer dan 25 genodigden aanwezig. Zaterdagmiddag werden wel twee foto's vrijgegeven via het Instagram-account van de prins. Grote afwezige was koningin Elizabeth, die vanwege andere verplichtingen niet in Windsor was.

