Exclusief voor abonnees Babel helpt Oranje voorbij Estland 10 september 2019

Oranje haalde het makkelijk in Estland. Babel scoorde twee keer, Depay en Wijnaldum zetten de 0-4 op het bord. Nederland is zo nog volop in de running voor groepswinst. Nog in groep C had Duitsland niet veel overschot tegen de Noord-Ieren. Na de 0-1 van Halstenberg scoorde Gnabry pas in de blessuretijd de verlossende 0-2

