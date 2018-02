Baba Yega komt met theatershow, album én film 07 februari 2018

Baba Yega - de dansformatie die 'Belgium's Got Talent' won - zit niet stil. Eind maart verschijnt een Baba Yega-film, in april lanceert de groep een album en op 26 mei trappen ze in het Kursaal in Oostende hun theatershow 'Alofa' af. De voorstelling start om 14 uur. "Dat tijdstip is niet toevallig gekozen, want met deze show mikken de Baba's echt op families", vertelt manager Bjorn Wendelen. "En ze blijven populair: YouTube-filmpjes met 5,5 miljoen views en 150.000 volgers op Facebook. Er zijn honderden aanvragen om op te treden. Na de première in Oostende worden de andere speeldata en locaties bekendgemaakt." 'Alofa' - wat in het taaltje van Baba Yega 'liefde' betekent - wordt doorspekt met knotsgekke dansmoves en grappige sketches. Tickets kosten 21, 28 en 39 euro en zijn te koop via www.superleuk.be. (TVA)

