Baba Yega gooit ook hoge ogen in 'Britain's Got Talent' 30 april 2018

Na winst in België en de publieksprijs in Duitsland dook Baba Yega dit weekend ook op in de Britse versie van 'Got Talent'. De dansers overtuigden moeiteloos de jury - met vier keer een 'yes' - en maakten ook indruk op Simon Cowell. "Er hebben nog nooit aliens gewonnen, maar jullie zijn welkom", zei hij. Het publiek genoot, maar op het net toonde niet iedereen zich grote fan. Veel kijkers vonden dat de groep niet meer als 'nieuw talent' beschouwd kon worden. Anderen vonden dat Belgen niet thuishoren in 'Britain's Got Talent'.

