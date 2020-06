Exclusief voor abonnees Bab Buelens debuteert als presentatrice bij Qmusic 30 juni 2020

Position switch bij Qmusic: nu het zomerseizoen is aangebroken, nemen dj's Sam De Bruyn (33), Inge De Vogelaere (26) en Wim Oosterlinck (47) van de ochtendshow vakantie. Daarom staat er een nieuw duo klaar om het tijdelijk van hen over te nemen: Vincent Fierens (27) en Bab Buelens (26). Zij zullen de luisteraar helpen ontwaken tussen 6 en 9 uur. Buelens maakt zo haar debuut als radiopresentatrice. "The word is out! Vincent en ik sjotten jullie vanaf nu elke ochtend uit jullie bed", kondigde de actrice/influencer aan op Instagram. Tijdens de uitzending zei Buelens "er zot veel zin in te hebben". "Ook al is het elke keer vroeg opstaan, met jullie aan m'n zijde vind ik het heel leuk." (LOV)

