Baas Vreemdelingenzaken verdedigt Theo Francken 00u00 0

Freddy Roosemont, sinds 2003 directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), heeft het gehad met de stemmingmakerij rond het beleid van zijn dienst en staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Hij reageert daarmee op een nieuw verhaal over de uitwijzing van een Soedanees dat vragen oproept, maar volgens hem niet klopt. "De hele ondertoon dat wij er maar op los knoeien, is onterecht. Wij werken volgens Europese regels en procedures. Druk van Francken om die te omzeilen, voel ik echt niet." De baas van DVZ herhaalt nog eens dat hij denkt dat het onderzoek naar folteringen in Soedan geen bezwarende elementen zal opleveren. "Ik baseer me op mijn ervaring. Verhalen volhouden die niet kloppen, is voor die mensen de enige kans om nog een voet in Europa te krijgen." (DDW)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee