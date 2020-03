Exclusief voor abonnees Baas van de speelplaats 27 maart 2020

Het blijft vreemd aanvoelen, een speelplaats die al dagen niet overspoeld wordt door gillende meisjes en voetballende jongens. Een schoolpoort die 's ochtends in het slot blijft - of slechts af en toe openzwaait voor een kind van wie beide ouders aan het werk zijn in de zorg, in de supermarkt of bij de politie. Hoewel veel kinderen genieten van het lekker thuiszitten - en oké, af en toe een taakje te maken - heeft deze jongen uit Borgloon er duidelijk geen probleem mee even naar school te komen, zo registreerde de drone van 'VTM Nieuws'. Geen sip gezicht, want hoe zou je zelf zijn: eíndelijk heeft hij de speelplaats eens voor zich alleen. (FT)

