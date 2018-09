Baas sluit werknemer op in berghok 06 september 2018

Wat doe je als zaakvoerder als je het met een ontslagen werknemer niet eens raakt over de opzegperiode? In Oostende vond een 41-jarige baas er niet beter op dan zijn 22-jarige personeelslid op te sluiten in een berghok, in de hoop dat de jongeman "wat zou bedaren". De twintiger kon echter ontkomen door enkele planken los te wrikken. Daarna werd hij evenwel opnieuw vastgegrepen door zijn chef, maar hij kon ontkomen en de politie verwittigen. Die stelde een pv op tegen de werkgever vanwege wederrechtelijke vrijheidsberoving. De werknemer raakte ook lichtgewond. Mogelijk komt er nog een juridisch staartje, als de jongeman een klacht indient. (JHM)