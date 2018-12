Baas Nationale Bank schrijft thriller 01 december 2018

Eind dit jaar zwaait Jan Smets af als gouverneur van de Nationale Bank, maar dat betekent niet dat de 67-jarige econoom op z'n lauweren gaat rusten. De voormalige kabinetschef van premiers Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene is niet enkel thuis in de politiek en het bankwezen, maar blijkt ook over een vlotte pen te beschikken. In mei verschijnt zijn eerste boek, 'Theater', en het is een thriller. Het 304 pagina's tellende werk wordt omschreven als "een rasechte whodunit in de traditie van Agatha Christie die spannend blijft tot de laatste bladzijde". Het verhaal draait rond de moord op een hoog aangeschreven advocaat en speelt zich af in Gent, de stad waar Smets geboren is en woont. De thriller wordt uitgegeven door Van Halewyck. (YDS)

