Baas in eigen huis

DUBBELTOERNOOI TC KOKSIJDE 31 juli 2018

00u00 0

Tennis

Op het dubbeltoernooi van TC Koksijde trok de organiserende club het laken naar zich toe. Voorzitter Jos Exsteens mocht terecht fier zijn op zijn leden want maar liefst zes Koksijdse teams slaagden er in om de hoofdvogel af te schieten. In dubbel mannen 140 punten hadden Joao Fernandes en Asad Mohammad een matchtiebreak nodig om Olivier Ducastel en Thomas Ketels naar plaats twee te verwijzen. Kim De Baetselier won twee keer: met Ann Viaene in dubbel vrouwen 15 punten en met Johan Devloo in dubbel gemengd 15 punten. Voorts noteerden we Koksijdse zeges van Eline Degrieck-Griet Verscheure (DV30), Caroline Persyn-Stephan Wydooghe (DG90) en Marie-Hilde Van Der Vennet-Jan Flacket (DG10,BC).

