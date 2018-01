Baas Ice-Watch neuriet 'Rodaniaaaa' 29 januari 2018

Jean-Pierre Lutgen, de CEO van uurwerkmerk Ice-Watch, wil graag het horlogemerk Rodania overnemen. Dat heeft hij gezegd op de Franstalige omroep RTBF. Rodania is nu in handen van de Vlaamse ondernemer Philip Cracco. Die nam in 2015 moederhuis Montebi over. Nu zou Lutgen het uurwerkmerk willen inlijven. "Ik ben bezig met een aankoop in Vlaanderen, maar dat is nog een beetje geheim", zei hij op de RTBF. Lutgen neuriede vervolgens een deuntje dat sterk leek op de bekende jingle uit de wielerwedstrijden. Na de uitzending bevestigde de baas van Ice-Watch dat hij Rodania wil overnemen. Hij wou geen verdere commentaar kwijt. Jean-Pierre Lutgen is de broer van cdH-voorzitter Benoît Lutgen en werd onlangs door het Franstalige 'Trends Tendances' verkozen tot Manager van het Jaar. (EV)

