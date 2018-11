Baas Engie Electrabel: "Niet zeker van stroom in januari en februari" 19 november 2018

De energiebevoorrading in België kan tijdens de eerste twee maanden van 2019 niet verzekerd worden. Dat zegt Philippe Van Troeye, CEO van Engie Electrabel. "De toestand is gespannen voor januari en februari. Maar ze was ook gespannen in november met slechts één kernreactor in dienst, en we hebben de toestand kunnen beheren." Van Troeye garandeert dat er werk van wordt gemaakt om de reactoren weer snel te activeren en er worden bijkomende middelen in stelling gebracht. "Het is niet zeker dat er afschakelingen komen. We kunnen desnoods een beroep doen op stroomboten. Maar die drijvende elektriciteitscentrales zijn het laatste redmiddel, in een worstcasescenario." Volgens Van Troeye is daar sprake van als in de winter geen beroep kan worden gedaan op de kerncentrales Tihange 3 en Doel 1 en 2.

