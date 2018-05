Baas boert goed, personeel ook: negen keer meer bedrijven delen winstpremie uit, toch waarschuwt vakbond Redactie

04 mei 2018

00u00 0 De Krant Dit jaar hebben negen keer meer bedrijven hun personeel laten delen in de winst dan vorig jaar. De premie is dan ook fiscaal aantrekkelijker geworden: de belastingvoet daalde van 25 tot 7%. "Interessant, maar er zijn valkuilen", waarschuwt de vakbond.

De regering-Michel besliste in het zomerakkoord van vorig jaar om de winstpremies voor werknemers te hervormen. Te veel mensen hadden het gevoel dat de economie wel aantrok, maar dat ze daar niet mee van profiteerden. Sinds dit jaar kunnen bedrijven de premie daarom makkelijker uitkeren. Niet alleen daalde de belasting erop, ook de administratieve procedure werd vereenvoudigd. De hervorming lijkt effect te hebben: tijdens de eerste vier maanden van 2018 hebben 97 bedrijven hun personeel laten delen in de winst. Een jaar eerder deden slechts 11 firma's dat.

"De eerste cijfers tonen aan dat de maatregel een groot succes is", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). "Bovendien zitten de belastinginkomsten op koers." De vernegenvoudiging van het aantal bedrijven volstaat om de fors verlaagde belastingvoet te compenseren. Vraag is of op het einde van de rit écht meer werknemers meegenieten van de winst van hun bedrijf. Werkgevers hebben immers veel manieren om hun personeel te belonen, zoals aandelen of persoonlijke bonussen. Wordt dáár dan niet in gesnoeid? Volgens hr-bedrijf SD Worx is er geen sprake van zo'n nuloperatie. "In de wet staat dat de winstpremie boven op de bestaande loonvoordelen van de werknemers moet komen. Concrete cijfers hebben we nog niet, maar het lijkt erop dat de werkgevers zich daar wel degelijk aan houden", zegt juridisch adviseur Geert Vermeir.

