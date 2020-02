Exclusief voor abonnees Baal huldigt Nys junior 08 februari 2020

Na zijn knappe prestatie in Dübendorf werd Thibau Nys gisterenavond in Baal gehuldigd door supporters en het gemeentebestuur. Europees kampioen, Belgisch kampioen, winnaar van de Wereldbeker en nu dus ook wereldkampioen: de 17-jarige veldrijder heeft alle truien in zijn bezit. Daarom organiseerde zijn supportersclub een speciaal WK-feestje. De jonge 'kannibaal' uit Baal kreeg een warme ontvangst in zijn thuisdorp. "Het gevoel is niet te omschrijven. Ik droom er al mijn hele leven van om wereldkampioen te worden. Ik ga mijn seizoen nog mooi proberen af te sluiten en nadien gaan we ook bij de beloftes voor de ereplaats", zei Nys.

