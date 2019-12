Exclusief voor abonnees B-team of niet: Real komt in stijl 11 december 2019

00u00 0

Of het nu om een verereld B-elftal gaat of niet: de spelers van Real Madrid landden gisteren in kostuum op de luchthaven van Oostende, voor hun match tegen Club Brugge vanavond. Courtois is er wel bij, Hazard, Ramos, Kroos en Marcelo niet.

