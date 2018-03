B-team in aanloop naar kampioensmatch? 14 maart 2018

00u00 0

Na de 5-0-pandoering in München is de return in Istanbul tussen Besiktas en Bayern op zijn zachtst gezegd overbodig. In de wetenschap dat de Duitsers zondag kampioen kunnen worden op het veld van Leipzig - als Schalke zaterdag niet wint in Wolfsburg - is het aannemelijk dat Heynckes een veredeld B-elftal de wei instuurt. De lichtgeblesseerde Robben reisde alvast niet mee, de vraag is of onder anderen Ribéry, Müller, Alaba, Kimmich en Lewandowski wel de aftrap zullen halen. Die laatste twee riskeren bovendien een schorsing bij een nieuwe gele kaart. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN