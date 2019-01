B-ploeg klopt KVK in oefenmatch 29 januari 2019

Niet gespeeld in het weekend met de A-ploeg? Dan organiseert Anderlecht toch gewoon een oefenmatch voor zijn reserven. Gisteren was KV Kortrijk, dat aantrad met gevestigde waarden als Rolland, Lepoint en Ezekiel, de tegenstander voor 'RSCA B'. Anderlecht won makkelijk: 4-0 na goals van Adzic (2), Doku en Dewaele. Vranjes deed niet mee. In de toekomst willen Michael Verschueren en Fred Rutten nog zulke vriendschappelijke wedstrijden inlassen. Dit om iedereen voldoende speelgelegenheid te gunnen. (PJC/ESK)