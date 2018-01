Bölöni zet Hairemans en Van Damme op de bank 29 januari 2018

Bölöni verraste niet alleen met een nieuwe basisplek voor Oulare. Hairemans en Van Damme schoof hij naar de bank. "Waarom? Omdat ik nog altijd de trainer ben of niet soms? (grijnst) We hadden drie matchen op zware velden tegen tegenstanders uit de top 6. Ik heb geprobeerd om iets meer frisse spelers op het veld te hebben. Jongens waarvan ik niet zeker was of hun laatste prestatie heel goed was, hebben eens mogen uitblazen." (SJH)