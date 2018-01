Bölöni woedend over onbeschikbare Pitroipa 22 januari 2018

Antwerp had eerder dit seizoen al moeite om het papierwerk van nieuwe spelers rond te krijgen. Tijdens de zomerperiode stropte het bij het stadsbestuur en nu kreeg Bölöni op de dag van de match te horen dat Pitroipa niet over alle nodige documenten beschikte om te spelen. "Voor zover ik weet heb je in België een Waalse en een Vlaamse regio én dan heb je Brussel. Antwerpen, daar gelden blijkbaar nog andere regels. Al voor de vijfde keer slagen we er niet in om een speler tijdig in te schrijven. Andere spelers komen in België toe en spelen meteen. Bij ons vormt dat altijd een probleem. Of het bij de gemeente of de club ligt, dat kan me niet schelen, ik stel alleen vast dat andere transfers na die van Pitroipa werden gerealiseerd en allemaal spelen ze al mee, behalve die ene van mij." Het dossier stropte deze keer in de Verenigde Arabische Emiraten. De voetbalfederatie bezorgde gisteren pas de nodige paperassen om de aansluiting van Pitroipa te vervolledigen. Woensdag kan Bölöni de Burkinees wél inzetten tegen Gent. (SJH)

