Bölöni neemt gas terug 00u00 0

Gisteren ging de voet van het gaspedaal bij Antwerp. In de voormiddag werd er rustig getraind. Een recuperatieloopje of wandeling voor de spelers die donderdag lang op het veld stonden in de oefenwedstrijd, wat krachttraining voor anderen. De spelers oogden vermoeid en Bölöni greep in. In de namiddag kreeg het grootste deel vrijaf. De meeste spelers trokken zich terug op hun kamer. Van Damme (die deze foto postte op Instagram) ging golfen. Hairemans speelde een partijtje tennis. Alleen de doelmannen Jezina en Teunckens en Oulare, Limbombe, Rodrigues, Ardaiz, Randriambololona, Touré, Mendy en Achter trokken naar het oefenveld. Arslanagic en Batubinsika werkten apart. Vandaag is het de laatste trainingsdag in Algorfa, zondagochtend keren de spelers weer huiswaarts. Laszlo Bölöni wou nog twee dagen langer in Spanje blijven. Om praktische redenen kwam het echter niet zo ver. (SJH/TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN