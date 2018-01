Bölöni laat Oulare overuren kloppen, Sall ontbreekt 00u00 0

De eerste dagen van de winterstage in Algorfa verliepen niet helemaal volgens plan. Moustapha Sall ontbreekt in Spanje. De Senegalees meldde Bölöni dat hij wat langer in zijn thuisland blijft omdat zijn vader het slachtoffer werd van een hartstilstand. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer aansluit. De voorziene oefenmatch tegen Werder Bremen ging zondag uiteindelijk niet door. De Duitsers zagen zich door een te hoge blessurelast genoodzaakt om de match te schrappen. Bölöni laste dan maar een extra training in. Wel goed nieuws kwam er van Obbi Oulare. Hij sloot weer nagenoeg volledig bij de groep aan. Meer nog, Bölöni laat hem overuren kloppen. "Hij moet van zijn overgewicht af en daarom gaat hij om 7 uur 's ochtends lopen", legde de Roemeen uit. Samen met physical coach Renotte en teammanager Leidgens ging Oulare dus wat kilometers maken. Bölöni zou hem eerst vergezellen, maar ging uiteindelijk op eigen houtje joggen. Dino Arslanagic (pubalgie) sluit stukje bij beetje aan bij de groep. Hij doet delen van de trainingen mee en werkt verder individueel. Rodrigues, Batubinsika en Jezina trainen apart. Van Damme haakte zaterdag af met last aan de knie, maar hernam intussen al. (SJH)

