B-elftal Barcelona bijt tanden stuk op rode lantaarn 15 april 2019

Met de return in de kwartfinale van de Champions League morgen tegen Manchester United in het achterhoofd gunde FC Barcelona-trainer Ernesto Valverde zaterdag zijn basisspelers wat rust. Geen Lionel Messi in de selectie tegen rode lantaarn Huesca, geen Sergio Busquets; Coutinho en Jordi Alba begonnen op de bank. Luis Suárez zat net als Piqué een schorsing uit. Rakitic en Thomas Vermaelen zaten in de ziekenboeg. Met dat B-elftal, onder wie ex-Eupen-speler Moussa Wagué, bleef de Catalaanse club op 0-0 steken. Real Madrid speelt pas vanavond, bij Leganés. (VH)