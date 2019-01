B&B-uitbater naar rechter om vijfde ster terug te krijgen 12 januari 2019

Kan een bed & breakfast in ons land 4 of 5 sterren krijgen? Over die vraag moet de Raad van State zich buigen. Het Vlaams Gewest heeft het systeem veranderd, waardoor 4 sterren het maximum wordt. Dat vindt de uitbater van één van de weinige vijfsterren-B&B's niet kunnen: "Het heeft een nadelige invloed op onze concurrentiepositie". Andere vijfsterren-B&B's gaan geen stappen ondernemen.