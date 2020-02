Exclusief voor abonnees Azzeddine leerde in een jaar met een Boeing 737 vliegen 27 februari 2020

In de laatste aflevering van het Eén-programma 'Vandaag over een jaar' ontvangt Cath Luyten weer enkele gewone Vlamingen die in één jaar tijd iets bijzonders willen realiseren. Eén van hen is de 25-jarige Azzeddine uit Sint-Niklaas. Zijn droom: met een Boeing 737 leren vliegen.

