Azzaoui: operatie aan knie en niet naar Cercle 09 juli 2018

De jonge Wolfsburg-Belg Ismael Azzaoui (20) is wellicht maanden buiten strijd. De flankaanvaller blesseerde zich op training aan zijn knie en zou volgens Duitse media moeten geopereerd worden. Cercle Brugge toonde interesse in de winger, maar door de blessure bewandelt de vereniging andere opties. Vandaag vertrekt Cercle op een zesdaagse stage naar Hoenderloo. Woensdag om 17 uur oefent het in Doorwerth achter gesloten deuren tegen Mönchengladbach, wellicht met Cardona en nieuwkomer Lusamba die tegen Waasland-Beveren nog niet meespeelden. Hoogstwaarschijnlijk stapt ook de Braziliaan Vitinho als negende aanwinst mee op de bus naar Hoenderloo. (LUVM)