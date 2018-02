Azimi ziet KV Oostende wel zitten 07 februari 2018

Een bijzondere kandidaat-overnemer gisteren bij voetbalclub KV Oostende: Salar Azimi, bekend van 'The Sky is the Limit' op VIER. De Iraniër die zich van vluchteling opwerkte tot miljonair - en nooit te verlegen is om zijn rijkdom te showen - arriveerde in stijl bij het 'weireldploegsje' van (nu nog) Marc Coucke. "We hebben een leuke babbel gehad, maar er is nog niets definitief", aldus technisch directeur Patrick Orlans. Coucke moet KV Oostende verkopen, omdat hij op 1 maart eigenaar wordt van Anderlecht. Dus dringt de tijd om een overnemer te vinden. (SVH/SSL)

