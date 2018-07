Aziatische hoornaar rukt op in Vlaanderen 27 juli 2018

00u00 0

U heeft het vast al gemerkt. Door de zachte winter en een warm voorjaar zijn de wespen er dit jaar vroeg bij. Ook hun exotische en grotere variant, de Aziatische hoornaar, is aan een opmars bezig in ons land. Nadat er al zeven nesten in Vlaanderen ontdekt werden, is er nu ook in de omgeving van Gent melding gemaakt van het insect. Imkers houden hun hart vast, want Aziatische hoornaars zijn een potentiële bedreiging voor hun bijen. Ze zijn in staat om in enkele uren tijd 30% van een bijenkolonie uit te roeien, al eten ze ook andere insecten. En ook mensen passen best op. "Zo'n nest verdelgen is vele keren gevaarlijker dan de klassieke wespenverdelging: de hoornaars kunnen met gif spuiten in de ogen van hun belager", waarschuwt Dries Laget van Honeybee Valley, een instelling van de UGent die de opmars van het diertje opvolgt. Wie een nest ontdekt, kan dus best zo snel mogelijk de brandweer verwittigen. (YDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN