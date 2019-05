Exclusief voor abonnees Aziatische hoornaar gezien? Meld het aan de wetenschap 23 mei 2019

Wetenschappers roepen op om uit te kijken naar de Aziatische hoornaar en waarnemingen te melden op de website vespawatch.be. De Aziatische hoornaar is een invasieve uitheemse wesp die een bedreiging vormt voor honingbijen en bestuivers, maar wordt vaak verward met de inheemse Europese hoornaar, een nuttig insect. De Aziatische variant is iets kleiner en is opvallend donkerder gekleurd. Meldingen komen automatisch terecht in de werklijst van de bevoegde brandweerzone, die het nest dan komt vernietigen. De Aziatische hoornaar toont in de vrije natuur weinig interesse in de mens, maar kan wel meermaals pijnlijk steken. "Daag ze dus niet uit", luidt het advies. (ND)

