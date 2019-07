Exclusief voor abonnees Aziatische beursgang AB InBev geschrapt 13 juli 2019

De grootste brouwer ter wereld wil niet langer zijn Aziatische afdeling apart naar de beurs brengen. Een transactie die maanden is voorbereid, wordt zo afgelast net voor de finish. Normaal gezien werd donderdagavond bekendgemaakt hoeveel het aandeel op de beurs van Hongkong zou kosten bij de beursgang. Daarna was het een kwestie van dagen geweest voor het nieuwe aandeel echt noteerde op de beurs. Het bedrijf mikte zelf op 19 juli.

