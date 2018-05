Azarenka meteen naar huis 29 mei 2018

Tweevoudig grandslamwinnares Victoria Azarenka (WTA 82) verloor gisteren met 5-7, 5-7 van Katerina Siniakova (WTA 54) en kende zo dus geen succesvolle terugkeer naar de Franse hoofdstad. De Wit-Russin, die door een vechtscheiding en de strijd om het hoederecht over haar zoon lange tijd Californië niet kon verlaten, speelde in 2016 voor het laatst op Roland Garros. Dit jaar kwam ze nog maar tot vier toernooien. "En toch kwam ik naar hier met hoge verwachtingen", zei Azarenka. "Maar er gaan nu eenmaal hoogtes en laagtes in mijn tennis zitten en die moet ik wegwerken. Ik twijfel er niet aan dat ik weer aan de top kan geraken." (FDW)